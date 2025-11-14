Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

Kayseri'de yaşayan bir kadın, Özel Tekden Hastanesi'nde anjiyo olduktan sonra hastaneye ödediği 57 bin 550 TL tutarındaki faturanın fazla olduğunu belirterek tüketici hakem heyetine başvurdu. Yapılan incelemede heyet, hastanenin alması gereken bedelin 24 bin 468 TL olduğunu tespit etti ve hastadan alınan 33 bin 468 TL'nin fazla olduğu yönünde karar verip bu tutarın iadesine hükmetti.

Hakem heyetinin kararı

Heyet raporunda, alınan toplam ücret ile SGK tarifeleri karşılaştırıldı; sonucunda hastanenin yasal olarak alması gereken ücret 24 bin 468 TL olarak belirlendi. Ödenen 57 bin 550 TL tutarından fark olarak ortaya çıkan 33 bin 468 TL ise fazla ücret sayılarak tüketiciye iadesi kararlaştırıldı.

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin'in değerlendirmesi

"Türkiye’de özel hastanelerdeki tedavi ücretlerini belirleme yetkisi SGK’ya aittir"

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, her hastalığın tedavisinin fiyatı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) belirlediğini kaydederek, "Türkiye’de özel hastanelerdeki tedavi ücretlerini belirleme yetkisi SGK’ya aittir SGK her hastalığın tedavisinin fiyatını belirler. Özel hastanelere de şöyle bir yetki verilmiş, SGK’nın belirlemiş olduğu miktarın iki katı da fark ücreti alabilir. Yani 100 TL’yse eğer 300 TL alabiliyor tedavi ücret için. 100 TL’sini devlet karşılıyor 200 TL’sini özel hastane kendisi alıyor. Şimdi hastanelere bu yetki verilmesine rağmen hastaneler bu yüzde 200 ile 2 kat farkla yetinmiyorlar 4,5,8,10,15 katı yani duruma göre fark alıyorlar. Bu farkı tespit eden tüketici, hakem heyetine başvuruyor ve o farkın Kendisine iade edilmesini sağlıyor. Mesele burada aslında hakem heyetine gidildiği zaman basit. O farkı geri alabiliriz fakat önce SGK’nın sistemini de bir kontrol etmek gerekiyor. Benim yaptırmış olduğum tedavi işlemi ne? bunun bedeli nedir? 2 ile çarparsınız işte toplam 3 katı olarak ödemeniz gerekiyor. Fazlaysa şikayet eder geri alırsınız. Fakat burada şöyle bir ayrıntı var eğer hakem heyetine başvurursak sadece fazla ödediğimiz parayı geri alıyoruz. Yalnız SGK aracılığıyla başvurursak yani Sağlık Sosyal Güvenlik Birimi’ne başvurursak şöyle bir işlem görüyor, SGK bunu tespit ediyor kendi sistemini de zaten faturayı da götürüyoruz ve hastaneye bunun 5 dakikada ceza kesiliyor. Aslında bizim SGK’ya gidip şikayet etmediğimiz için bu haksız para almaları devam ediyor. Herkes gidip şikayet etse SGK’ya 5 kat ceza ödeseler akıllanacaklar"

"Böyle bir işleme neden ihtiyaç duydunuz?"

Şahin, "İşte Tekden Hastanesi. Böyle bir işleme neye ihtiyaç duydunuz? Ne gerek vardı? Az mı kazanıyorsunuz, niye yasalara uyumuyorsunuz? Biz bu yasalara uyumamanın cezasını niye tüketici şikayet edince veriyoruz. Hastaneler bir tedavi yaptıktan sonra, bir işlem yaptıktan sonra hasta istese de istemese de belgesini vermek zorunda. Belgesini vermezse onun da cezası var. Yani bir tüketici hem SGK’ya hem de vergi dairesine bunu şikayet edebilir. SGK faturasını ister sunulmamışsa onun da cezası var. Yani fatura başına işlem başına 9 bin küsur TL gibi bir cezası var. Bizim bunların yasalara uymasını beklemek gibi bir lüksümüz yok. Biz SGK’ya sürekli şikayet ede ede bunları yasalar uydurur hale getireceğiz. Burada ben tüketicimizi takdir ettim. Hakem heyetine başvurmuş ama bir eksik bir de SGK’ya başvurun lütfen. Çünkü 5 katı ceza yesinler. Yoksa bizden aldıkları o fark ücretleri ki şöyle bir şey de var 2 kata kadar farklı ücret alabilir diyor illa 2 katı alması gerekmez ama bakıyorum Türkiye’deki bütün özel hastaneler iki katı alıyor yasal olan. Yani ne olur bir kat alsan yok kesinlikle. Yani biz hastaneleri bizim sağlığımızı düşünen kuruluşlar olarak görürsek yanılırız. Buralar ticarethanedir. Bir işlem yaptırıyorsak nasıl ki beyaz eşyada dikkat ediyorsak servis fişine, faturasına ve ürüne burada da dikkat edeceğiz. Bunları biz hakkımızı araya araya düzelteceğiz"

