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Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı

Bir vatandaşın çelmesiyle yakalanan hükümlü, 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunmaktadır.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:15
Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Yaşanan Olay

Kayseri'de, polisten kaçmaya çalışan bir hükümlü, bekleyen bir vatandaşın çelme takması sonucu yakalandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kale Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şüpheli bir araçta bulunan E.P. (24) isimli sürücüyü durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" anonsuna uymayan E.P, önündeki başka bir araca çarparak, aracından inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Vatandaşın Müdahalesi

Bu esnada, kaldırımda bekleyen bir vatandaşın çelme takması sonucu dengesini kaybeden E.P, yere düştü. Olayın ardından hızla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan sürücüyü yakaladı.

Cezası ve Diğer Bilgiler

Yapılan incelemelerde E.P'nin "yağma" suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince de 28 bin 150 lira para cezası kesildi. Hükümlünün polisteki işlemleri devam ediyor.

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