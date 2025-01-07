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Kayseri'de Polisten Şok Uygulama: 6 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen şok uygulamada, aranan 6 şüpheli ve uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:37
Kayseri'de Polisten Şok Uygulama: 6 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Polisten Şok Uygulama: 6 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 6 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik etkili bir çalışma yürüttü.

Geniş Kapsamlı Kontroller Gerçekleştirildi

Bu kapsamda, 48 ekip ve 165 personelin katıldığı uygulama sırasında, 231 park kontrol edildi. Ayrıca, toplamda 7 bin 135 kişi ve 2 bin 821 araç sorgulandı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalanmasının yanı sıra, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 3 zanlıya ve 20 yoklama kaçağı kişiye de işlem yapıldı.

Yakalanan Eşyalar Üzerine İşlemler Başlatıldı

Ayrıca, uygulamada 4 hacizli otomobil, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 29 fişek ele geçirildi. Yetkililer, toplum güvenliğini sağlamak amacıyla benzer uygulamaların devam edeceğini vurguladı.

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