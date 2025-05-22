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Kayseri'de Prefabrik Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen yangında prefabrik ev kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:12
Kayseri'de Prefabrik Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kayseri'de Prefabrik Evde Yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Vatan Mahallesi'nde bir prefabrik evde yangın çıktı. Olay, tek katlı müstakil evde meydana geldi ve durum hemen yetkililere bildirildi.

Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangının söndürülmesi için ekipler yaklaşık 2 saat boyunca yoğun bir çaba sarf etti.

Yangının çıkış nedeninin elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangının etkisiyle ev kullanılmaz hale geldi. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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