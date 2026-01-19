Kayseri'de Sağlık Yatırımları Başlıyor: İncesu Diyaliz ve Hacılar Acil İstasyonu

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında İncesu Diyaliz Merkezi ve Hacılar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolleri imzalandı; hayırsever katkıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:05
Kayseri'de Sağlık Yatırımları Başlıyor: İncesu Diyaliz ve Hacılar Acil İstasyonu

Kayseri'de sağlık yatırımları hayata geçiyor

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında, İncesu ve Hacılar ilçelerine yönelik sağlık yatırımlarının protokolleri imzalandı. Projeler, hayırsever katkılarıyla sağlık altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

İncesu'ya 6 cihazlı diyaliz merkezi ve 4 ünitli ağız-diş kliniği

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen ilk törenle, İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesi'nde hayırsever Salih Hasır tarafından yaptırılacak İncesu Devlet Hastanesi Mürüvvet-Salih Hasır Diyaliz Merkezi protokolü imzalandı. Merkez, 6 cihazlı diyaliz merkezi ve 4 ünitli ağız ve diş sağlığı polikliniğini içerecek.

İmza törenine Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, hayırsever iş insanı Salih Hasır ve eşi Mürüvvet Hasır, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Hacılar'a acil sağlık hizmetleri istasyonu

İkinci protokolle, mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait taşınmaz üzerine hayırsever Ahmet Özöyürek tarafından yaptırılacak Hacılar Fikret-Kadriye Özöyürek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına ilişkin anlaşma sağlandı. Söz konusu hizmet binası, Hacılar Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 yıllığına bedelsiz devredilecek.

Protokol törenine Vali Gökmen Çiçek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile hayırseverler Fikret Özyürek ve Tugay Özyürek katıldı.

Vali Gökmen Çiçek törende şöyle konuştu: İmzalanan bu protokollerle ilimiz genelinde sağlık hizmetlerinin altyapısının güçlendirilmesini ve vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Başta hayırseverlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

