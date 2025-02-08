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Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Ekipler 31 litre sahte içki ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:34
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de gerçekleştirilen bir sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo yoluyla getirilen etil alkolün sahte içki yapımında kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edildi. Z.E. (59) isimli şahıs, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 31 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile birlikte 3 litre sahte içki yapımında kullanılan aroma ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Bu operasyon, sahte içki üretimine yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak kaydedildi.

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