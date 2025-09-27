Kayseri'de 'Şehit İbrahim Birol-14' operasyonu: 74 zanlı yakalandı

Kayseri'de yürütülen 'Şehit İbrahim Birol-14' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 74 zanlı gözaltına alındı; 63 ekip, 755 personelle 13 bin 921 kişi ve 6 bin 123 araç sorgulandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:55
63 ekip, 755 personel ile geniş çaplı uygulama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik olarak yürüttükleri Şehit İbrahim Birol-14 adlı operasyon ve şok uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyona toplam 63 ekip ve 755 personel katıldı. Çalışmalarda 13 bin 921 kişi ve 6 bin 123 araç sorgulandı.

Operasyonlar sırasında çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

