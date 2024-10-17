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Kayseri'de Silah Kaçakçılığına Operasyon

Kayseri'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:14
Kayseri'de Silah Kaçakçılığına Operasyon

Kayseri'de Sıkı Denetim

Kayseri'de düzenlenen operasyonla silah kaçakçılığına karşı önemli bir adım atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda bir kişiyi gözaltına almayı başardı.

Yapılan Aramalarda Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında, belirlenen evde ve bir otomobilde kapsamlı bir arama yapıldı. Bu aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, kasatura ve 18 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan E.Y. (44) üzerindeki işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için soruşturma devam ediyor.

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