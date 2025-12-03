Kayseri'de 'silahla yağma' suçundan 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü operasyonunda gözaltı

Kayseri'de, 'silahla yağma' suçundan 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. (29), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonlarda V.S.'yi tespit etti ve gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

