Kayseri'de 'silahla yağma' suçundan 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de 'silahla yağma' suçundan 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan V.S. (29), polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:34
Asayiş Şube Müdürlüğü operasyonunda gözaltı

Kayseri'de, 'silahla yağma' suçundan 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. (29), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonlarda V.S.'yi tespit etti ve gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

