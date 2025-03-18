Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Melikgazi ilçesinin Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın kapıcısı R.K. ile kiracı Y.D. arasında daha önceki husumetleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavga haline dönüştü. Bu esnada Y.D., bıçakla yaralandı ve ardından elinde bulundurduğu tabancayla R.K.'ye ateş açtı.

Olayın duyulmasının ardından çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekipleri'ne bildirdi. Yaralılardan R.K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Y.D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Y.D.'nin olay sonrasında polisi arayarak, "R.K. bana zorla senet imzalattırmaya çalıştı. Ben de onu yaraladım ve hastaneye geldim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Kayseri'de çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.