Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga başladı. Olayla ilgili olarak şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade verdi. Ancak, bu sırada kısmi bir gerginlik yaşandı ve karakol binasının arkasında, şüphelilerin yakınları tarafından yeni bir silahlı kavga daha çıktı. Bu ikinci olayda da 3 kişi yaralandı.

Olay yerine özel harekat ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla bağlantılı olarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise devam ediyor.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.