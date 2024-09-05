Kayseri'de Silahlı Saldırı: 15 Yaşındaki Genç Yaralandı

Kayseri'de Silahlı Saldırı Olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan bir inşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Bu olayda, 15 yaşındaki Y.A. isimli bir genç yaralandı.

Olay Anı ve Müdahale

Çevrede bulunan vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, acil müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre, Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için araştırma başlattı. Şu anda olayın arka planı ve nedenleri araştırılmakta.