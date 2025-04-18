Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir baklava dükkânında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, G.A adlı kişi, husumetlisi olduğu öğrenilen R.T.ye alışveriş yaptığı esnada tabancayla ateş açtı. Saldırı sonrasında, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden ve kolundan vurulan R.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. R.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli G.A, daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.