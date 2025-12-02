Kayseri'de Sis Görüşü 20 Metreye Düştü

Kayseri'de sabah etkili sis görüş mesafesini zaman zaman 20 metreye düşürdü; Meteoroloji pus, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:22
Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü ve bu durum sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği ifade edildi.

