Kayseri'de Sis Görüşü 20 Metreye Düştü

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü ve bu durum sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği ifade edildi.

KAYSERİ'DE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ.