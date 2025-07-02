DOLAR
39,77 0,15%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.283,55 -0,16%
BITCOIN
4.341.637,89 -3,1%

Kayseri'de Sosyal Medya Sayesinde Kurtarılan 120 Bin Lira

Kayseri'de bir vatandaş, kartından yanlışlıkla çekilen 120 bin lirayı sosyal medyadan öğrendi ve sorunu çözdü.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:42
Kayseri'de Sosyal Medya Sayesinde Kurtarılan 120 Bin Lira

Kayseri'de bir vatandaş, şarküteriden yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini sosyal medya aracılığıyla öğrenerek büyük bir sıkıntıyı aştı.

Bugün sabah saatlerinde Melikgazi ilçesinde bulunan bir şarküteride 1215 liralık alışveriş yapan müşteri, iş yeri çalışanının post cihazına 1215 lira yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmedi. Müşteri, şifreyi girerek işlemi tamamladı.

Yanlış işlemin fark edilmesi birkaç saat sürdü. İş yeri çalışanı, durumu sosyal medya hesabında paylaşarak müşteriyi bulmaya çalıştı. Takip eden süreçte, bu paylaşımı gören müşteri, hemen iş yerine giderek yanlış işlemin düzeltilmesini sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş yeri çalışanı Hacı Çetin, yanlışlığın giderilmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirtti. Çetin, "Yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettik. Müşterimiz paylaşımlarımız sayesinde işyerimize geldi. Bize çok dua etti. Bu durumu sevinçle karşıladı," dedi.

Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira...

Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fark etti. İş yeri çalışanı Hacı Çetin (fotoğrafta) konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira...

Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fark etti. İş yeri çalışanı Hacı Çetin (fotoğrafta) konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt-Erzurum Sınırında Hava Aracı Düştü, Yaralılar Var
2
İBB'nin Maaş Promosyonu İhalesine Sendikalardan Sert Tepki
3
Kayseri ve Kırşehir'de Hazreti Muhammed Karikatürü Yayımına Tepki
4
Avrupalı Heyetten Öcalan İle Görüşme Sonrası Ortak Deklarasyon
5
Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken 4 Araca Çarptı, Tutuklandı
6
Kara Fatma'nın Kabri Başında Anma Töreni
7
Düzce'de Kamyon Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!