Kayseri'de Sosyal Medya Sayesinde Kurtarılan 120 Bin Lira

Kayseri'de bir vatandaş, şarküteriden yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini sosyal medya aracılığıyla öğrenerek büyük bir sıkıntıyı aştı.

Bugün sabah saatlerinde Melikgazi ilçesinde bulunan bir şarküteride 1215 liralık alışveriş yapan müşteri, iş yeri çalışanının post cihazına 1215 lira yerine 121 bin 500 lira yazdığını fark etmedi. Müşteri, şifreyi girerek işlemi tamamladı.

Yanlış işlemin fark edilmesi birkaç saat sürdü. İş yeri çalışanı, durumu sosyal medya hesabında paylaşarak müşteriyi bulmaya çalıştı. Takip eden süreçte, bu paylaşımı gören müşteri, hemen iş yerine giderek yanlış işlemin düzeltilmesini sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş yeri çalışanı Hacı Çetin, yanlışlığın giderilmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirtti. Çetin, "Yanlışlığı ara rapor çıkınca fark ettik. Müşterimiz paylaşımlarımız sayesinde işyerimize geldi. Bize çok dua etti. Bu durumu sevinçle karşıladı," dedi.

Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fark etti. İş yeri çalışanı Hacı Çetin (fotoğrafta) konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de bir vatandaş yaptığı alışveriş sonrasında kartından yanlışlıkla 120 bin lira çekildiğini, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fark etti. İş yeri çalışanı Hacı Çetin (fotoğrafta) konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.