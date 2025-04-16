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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Alarmı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, Tuzla Gölü yakınlarında başladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:36
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Alarmı

Yangın, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Patlak Verdi

Kayseri'nin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen **Sultan Sazlığı Milli Parkı**'nda, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan bir yangın meydana geldi. Yangının, **Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi** yakınlarındaki **Tuzla Gölü**’nün kuzeydoğusunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın bölgesine ulaşmaya çalışan **itfaiye** ve **Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü** ekipleri, arazinin balçık olması nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Yangının neden olduğu durum, ilgili ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yetkililer, yangının söndürülmesi ve geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı....

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangından etkilenen flamingolar bölgeden uzaklaştı.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı....

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangından etkilenen flamingolar bölgeden uzaklaştı.

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