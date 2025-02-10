Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 241 Sikke ve 87 Obje Ele Geçirildi

Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok!

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, önemli bir başarıyla sonuçlandı. E.Y. isimli bir kişinin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satma amacıyla hareket ettiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Eşyalar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda şüphelinin otomobilinde 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi. Bu tarihi eserlerin, kaçakçılıkla bir araya getirildiği ortaya çıktı. E.Y., jandarmadaki işlemleri devam etmekte olup, olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.