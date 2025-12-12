Kayseri'de Tarım İşbirliği: Büyükkılıç, Genel Müdür Osman Yıldız'ı Ağırladı

Kayseri'de Tarım İşbirliği: Başkan Büyükkılıç, Genel Müdür Osman Yıldız'ı Ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.
Görüşmede tarımsal projeler değerlendirildi
Başkan Büyükkılıç, konuklarını makamında kabul ederek şehirde yürütülen tarımsal projeler ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımda örnek bir şehir olması için adım adım ilerlediklerini vurguladı.
Başkan Büyükkılıç'ın ifadeleri şöyle: "Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri'de tarıma önemli destekler veriyoruz. Bu çalışmaları yürütürken gerek bakanlığımız gerekse il müdürlüğümüz ile sürekli istişare halinde hareket ediyoruz. Şehrimizin tarımsal üretimde kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için iş birliğini önemsiyoruz. Bu vesileyle Genel Müdürümüz Sayın Osman Yıldız'a ve İl Müdürümüz Sayın Bülent Saklav'a hem nazik ziyaretleri hem de uyumlu çalışmaları için teşekkür ediyorum."
Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız da Başkan Büyükkılıç’a tarım ve hayvancılık alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette, bakanlık ile yerel yönetim arasındaki güçlü koordinasyonun Kayseri’nin tarımsal potansiyelini artıracağına dikkat çekildi.
Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.
Büyükşehir Belediyesi yönetiminin son altı yılda tarım ve hayvancılık sektörüne sağladığı yaklaşık 1 milyar TL destek, Türkiye’de bir belediye tarafından yapılan en büyük tarımsal yatırımlardan biri olarak kayıtlara geçti.
