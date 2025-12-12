DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Kayseri'de Tarım İşbirliği: Büyükkılıç, Genel Müdür Osman Yıldız'ı Ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve İl Müdürü Bülent Saklav'ı ağırlayarak Kayseri'de tarımsal projeleri ve iş birliğini değerlendirdi; 1 milyar TL destek vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:11
Kayseri'de Tarım İşbirliği: Büyükkılıç, Genel Müdür Osman Yıldız'ı Ağırladı

Kayseri'de Tarım İşbirliği: Başkan Büyükkılıç, Genel Müdür Osman Yıldız'ı Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Görüşmede tarımsal projeler değerlendirildi

Başkan Büyükkılıç, konuklarını makamında kabul ederek şehirde yürütülen tarımsal projeler ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımda örnek bir şehir olması için adım adım ilerlediklerini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç'ın ifadeleri şöyle: "Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’de tarıma önemli destekler veriyoruz. Bu çalışmaları yürütürken gerek bakanlığımız gerekse il müdürlüğümüz ile sürekli istişare halinde hareket ediyoruz. Şehrimizin tarımsal üretimde kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için iş birliğini önemsiyoruz. Bu vesileyle Genel Müdürümüz Sayın Osman Yıldız’a ve İl Müdürümüz Sayın Bülent Saklav’a hem nazik ziyaretleri hem de uyumlu çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız da Başkan Büyükkılıç’a tarım ve hayvancılık alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette, bakanlık ile yerel yönetim arasındaki güçlü koordinasyonun Kayseri’nin tarımsal potansiyelini artıracağına dikkat çekildi.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesi yönetiminin son altı yılda tarım ve hayvancılık sektörüne sağladığı yaklaşık 1 milyar TL destek, Türkiye’de bir belediye tarafından yapılan en büyük tarımsal yatırımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM REFORMU...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRÜ OSMAN YILDIZ İLE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BÜLENT SAKLAV’I BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE AĞIRLADI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM REFORMU...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
2
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
3
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
4
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor
6
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı
7
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?