Kayseri'de Tarım İşbirliği: Büyükkılıç, Genel Müdür Osman Yıldız'ı Ağırladı

Kayseri'de Tarım İşbirliği: Başkan Büyükkılıç, Genel Müdür Osman Yıldız'ı Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Görüşmede tarımsal projeler değerlendirildi

Başkan Büyükkılıç, konuklarını makamında kabul ederek şehirde yürütülen tarımsal projeler ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımda örnek bir şehir olması için adım adım ilerlediklerini vurguladı.