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Kayseri'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de meydana gelen tır ve otomobil çarpışmasında Mehmet ve Fatma Karataş çifti hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 21:43
Kayseri'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de meydana gelen trajik bir kaza, iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun 40. kilometresinde gerçekleşen olayda, 68 yaşındaki Mehmet Karataş'ın kullandığı 46 EU 360 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tır ile çarpıştı.

Olay sonrası ihbar üzerine, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Karataş ve eşi Fatma Karataş (60), ekiplerin yoğun çabası ile çıkarıldı. Maalesef, sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çiftin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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