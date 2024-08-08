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Kayseri'de Torununu Kazara Vurduğu İddia Edilen Dede Mahkemeye Çıktı

Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü öne sürülen dede D.B. hakim karşısında. Olay ve sanığın savunmasına dair detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:37
Kayseri'de Torununu Kazara Vurduğu İddia Edilen Dede Mahkemeye Çıktı

Kayseri'de Dede ve Torun Arasındaki Trajik Olayın Mahkemesi Başladı

Kayseri'de, torununu tüfekle kazara öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelen D.B. (67) için duruşma süreci başladı.

Duruşma Detayları

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık D.B., maktul İ.B. (24) ile müşteki olarak katılan baba M.B. ve anne Ş.B. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık D.B. savunmasında, torununun sosyal sorunlar yaşadığını, alkol bağımlılığı olduğunu ve daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğunu ileri sürdü. D.B., "Torunumu altı çocuğumdan daha çok seviyorum. Olay günü alkollü olarak evde kavga çıkarmıştı. Beni aradılar, olay yerine gittim. Amacım onu sakinleştirmekti. Eşim uyuduktan sonra torunum ve ben salonda kaldık. Bir an gözüm ondan ayrıldı. İçeriden babamın tüfeğiyle geldiğini görünce elinden almak istedim, o esnada silah ateş aldı ve torunum yaralandı" şeklinde konuştu.

Anne ve Babanın İfadeleri

Maktulün babası M.B., oğlunun daha önce bağımlılık tedavisi için bir merkezde bulunduğunu ve bu süreçte dede D.B.'nin onun hakkında daha fazla sevgi gösterdiğini söyledi. M.B., "Babam, torunumla benim onun üzerinden daha fazla sevgi beslediğimi biliyor," dedi.

Ş.B. ise kayınpederinin böyle bir olaya sebep olabileceğine inanmadığını ifade ederek, şikâyetçi olmadığını belirtti.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, sanık D.B.'nin tutukluluğuna devam edilmesine karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, 13 Nisan tarihinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. D.B., torununu elinden almaya çalışırken tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan İ.B., hastaneye kaldırılmış, fakat kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından D.B. tutuklanmıştı.

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