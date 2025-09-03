DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; ölen R.G müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:42
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

51 AEE 562 plakalı ve sürücüsü M.N.D olan araç, Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 GH 360 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından M.N.D'nin kullandığı araç tramvay direğine çarparak durdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazada M.N.D ve araçta bulunan R.G yaralandı. Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
İzmir Torbalı'da Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Berfu Hatipoğlu Hayatını Kaybetti
3
Türk Araştırmacı Seyfullah Kılıç TeslaMate'te Kritik Güvenlik Açığını Ortaya Çıkardı
4
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı — 17-21 Eylül
5
TÜFE Ağustos: Eğitim %60,91 Zirvede, Giyim ve Ayakkabı %9,49 Dipte
6
Irak'ta Hurma Hasadı Başladı: Diyala'da Verim Arttı, 30 Milyon Ağaç Hedefi
7
Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter