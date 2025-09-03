Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

51 AEE 562 plakalı ve sürücüsü M.N.D olan araç, Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 GH 360 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından M.N.D'nin kullandığı araç tramvay direğine çarparak durdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazada M.N.D ve araçta bulunan R.G yaralandı. Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.