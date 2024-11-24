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Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:43
Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında maalesef 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 51 ADY 012 plakalı otomobil, Yeşilova Mahallesi yakınlarında T.K. tarafından kullanılan 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı.

Olayın ardından hemen polis, jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, otomobilde bulunan ve elti oldukları öğrenilen F.A. ve B.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte O.A, A.Ş. ve bebek A.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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