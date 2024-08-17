Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'deki Trafik Kazası

Kayseri-Malatya kara yolunda 30. kilometrede meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen bir otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Anı

S.D. idaresindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü S.D. ile Z.A. ise yaralı olarak ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze Durumu

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aldığımız bilgilere göre, araçtaki kişilerin Erzurum'dan Konya'ya, yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.