Kayseri'de Trafik Kazası: Üzücü Kaybettiklerimiz ve Yaralılarımız

Üzücü Kaza Detayları

Kayseri'deki feci trafik kazasında, biri öğretmen olmak üzere toplamda 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.

Kaza Anı

Olay, A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı kamyon ile Yahya Karaca'nın kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Kaza, Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu belirlenen Hasan Kale’nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralıların Durumu

Sürücüler ile araçta bulunan öğretmenler O.M, C.Y ve Ö.Ç durumları ağır olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Ancak, yaralılardan Yahya Karaca’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Öğretmenlerin Çalıştığı Okul

Kazada hayatını kaybeden Hasan Kale ile yaralı durumda olan öğretmenlerin merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda görev yaptıkları öğrenildi.