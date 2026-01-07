Kayseri'de Tramvay ve Otobüsler 2025'te 139 milyon 294 bin 201 Yolcu Taşıdı

Kayseri Ulaşım A.Ş. 2025 Faaliyetlerinde Yolcu Rekoru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 2025 yılında kent içi ulaşımın omurgasını oluşturan hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürerek önemli bir yolcu hareketliliğine hizmet etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki kurum, tramvay ve otobüs hatlarında yıl boyunca toplam 139 milyon 294 bin 201 yolcu taşıdı.

Toplu Taşıma Performansı

Kurumsal veriler tramvay hatlarında 51 milyon 637 bin 604, otobüs hatlarında ise 87 milyon 656 bin 597 yolcu taşıdığını gösteriyor. Bu rakamlar, şehir içi ulaşımın ana hatlarındaki yüksek talebi ve hizmet sürekliliğini ortaya koyuyor.

Otopark ve Ödeme Sistemleri

2025 verilerine göre vatandaşlar yol kenarı otoparklardan 984 bin 736, katlı otoparklardan 580 bin 100, vale hizmetlerinden ise 74 bin 390 araç yararlandı. Yol kenarı otoparklarda kredi kartı temassız ödeme uygulaması başlatıldı ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeme seçeneği sunuldu. Abonelik işlemleri Kayseri Ulaşım A.Ş. web sitesi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.

Kaybis Bisiklet Paylaşım Sistemi

Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, 2025 yılında istasyon sayısını 91'e çıkardı. Sistem, 1.000 bisiklet ve 1.968 park ünitesiyle hizmet verdi. Yıl içinde 193 bin 342 kullanıcı, 452 bin 961 kullanım ve 4 milyon 321 bin kilometre kullanım mesafesi kaydedildi.

Enerji Yatırımları ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir ulaşım hedefleri kapsamında yolcu kilometre başına karbon ayak izi azaltımları gerçekleştirildi; otobüslerde 5,8 gCO2e/pkm, raylı sistemlerde 3,55 gCO2e/pkm azaltım sağlandı. Kurum, Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe bir ilk olan Rüzgâr Enerji Santrali Projesini hayata geçirerek 3 türbinden oluşan toplam 21 megavat kurulu güce ulaştı. Ayrıca Organize Depo Sahası ve İldem Depo Sahası’nda tamamlanan Güneş Enerji Santrali Projeleri ile toplam 2 megavat kurulu güç devreye alındı.

Dijital Uygulamalar ve Hizmet İyileştirmeleri

Raylı sistemlerde mesafe bazlı ücretlendirme modeli olan "Gittiğin Kadar Öde" uygulaması 2 Haziran tarihinde devreye alındı ve hizmete alındığı tarihten itibaren 858 bin 373 kez kullanıldı. 23 Kasım - 12 Aralık tarihlerinde Osman Kavuncu-DSİ Katlı Kavşak çalışmaları nedeniyle raylı sistem seferleri otobüs aktarmalı yürütüldü; bu süreçte günlük ortalama 65 bin yolcu otobüslerle aktarmalı taşındı.

Toplu ulaşımda ödeme kolaylığı için yerli ödeme sistemi Troy kartları kullanıma sunuldu. Konfor, güvenlik ve sürdürülebilirliği artırma hedefiyle planlanan otobüs garaj noktalarından Anayurt Garaj Noktası hizmete alındı.

Ödüller ve Verimlilik Projeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri programında Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin iki projesi değerlendirme aşamasına geçti: Raylı Sistem Bakım Atölyesi Operasyonel Mükemmellik ve Yalınlaştırma Projesi ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Rüzgâr Enerji Santrali Projesi, her iki proje de 98 puan alarak değerlendirmeye dahil edildi.

İlçe Ulaşımında Dijital Planlama

Vatandaşların ilçe yolculuklarını önceden planlamalarına imkân tanıyan "Yerim Ayrı" mobil uygulaması hizmete sunuldu. Uygulama ilk etapta Bünyan, Develi ve Tomarza ilçelerinde kullanılmaya başlandı.

Kayseri Ulaşım A.Ş., 2025 boyunca hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle kent içi ulaşımda planlı, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı bir yaklaşımı sürdürerek Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam etti.

