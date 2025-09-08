Kayseri'de Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Okulu Açıldı

Kayseri'de hayırsever Mehmet Altun ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan okulun açılışı, yeni eğitim yılının ilk gününde protokol katılımıyla gerçekleşti.

Kayseri'nin Yakut Mahallesi'nde, hayırsever Mehmet Altun ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu/Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yüzyıllardır süren bir hayırseverlik geleneğinin bulunduğunu vurguladı. Özhaseki, bu geleneğin Gevher Nesibe ile başladığını, Hunat Hatun, Nuh Naci Yazgan ve Kadir Has ile devam ettiğini; günümüzde ise Osman Ulubaş ve Mehmet Altun gibi isimlerle sürdüğünü ifade etti.

Hayırsever Mehmet Altun konuşmasında, Türkiye'nin birçok ilinde okul yaptırdığını hatırlatarak, eğitimin ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise okulun ihtiyaç duyulan bir bölgeye kazandırıldığını belirterek hayırsevere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'de yeni eğitim öğretim yılında 1125 okulta, 23 bin 419 öğretmen ve 306 bin öğrencinin 13 bin derslikte dersbaşı yaptığını aktardı.

Konuşmaların ardından okulun resmi açılışı gerçekleştirildi. İl protokolü, ilk ders zilinin çalmasının ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, hayırsever aile, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

