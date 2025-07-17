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Kayseri'de Uçağı Andıran Mimariyle Yeni Havacılık Lisesi Açılıyor

Kayseri'deki Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi, 2025-2026 eğitim döneminde öğrenci alacak ve sektördeki önemli firmalarla işbirliği yapacak.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 14:33
Kayseri'de Uçağı Andıran Mimariyle Yeni Havacılık Lisesi Açılıyor

Kayseri'de, uçak tasarımını andıran özgün mimarisiyle dikkat çeken Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı. Yeni okula ait etkinlik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yanı başında gerçekleşti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, lisenin 25 bin metrekarelik bir alana inşa edildiğini ifade etti. Okul, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk kez öğrenci alacak. Ayrıca, liseye hayırsever Mehmet Altun'un isminin verildiği belirtildi. Başkan, okulun hemen yanına bir yurt yapılacağını da açıkladı.

Palancıoğlu, lisenin kurulması sürecinin titizlikle Melikgazi Belediyesi tarafından takip edildiğini vurguladı. "Türkiye'de 12 okul, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle açılacak. Bu okul da bu projelerden biri," dedi.

Okulun, TUSAŞ, TEI ve TOMTAŞ gibi firmalarla işbirliği içinde olacağını ve öğrencilerin staj yapma fırsatına sahip olacağını kaydeden Palancıoğlu, "Savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu liseye LGS sınavındaki en yüksek puanlı öğrencilerin girmesini amaçlıyoruz," şeklinde belirtti.

Ayrıca, lisenin eğitim dili İngilizce olacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 48 öğrenci kabul edecek. Öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra birinci sınıf eğitimlerine devam edecekler.

Başkan Palancıoğlu, lisede 11 farklı laboratuvar ve atölye olacağını, bu atölyenin model uçak, SİHA, İHA gibi inovatif uygulamalara yönelik olacağını ifade etti. "Okulumuzda burs olanakları sağlanacak ve öğrencilerin stajyerlik fırsatları hazır olacak. Böylece, iş bulma süreçlerinde avantajlı olacaklar," dedi.

Lisenin toplam inşaat maliyeti 75 milyon lirayı geçti. Palancıoğlu, basın mensuplarına daha sonra okulun iç bölümlerini tanıttı.

Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri...

Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentteki gazetecilere okulu tanıttı.

Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri...

Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentteki gazetecilere okulu tanıttı.

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