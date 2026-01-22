Kayseri'de Ulaşıma Kapalı Kırsal Yol Kalmadı: 8 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir ekipleri, yoğun kar ve tipide 8 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açarak kent genelinde ulaşımı 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:48
Kayseri'de Ulaşıma Kapalı Yol Kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı ve tipi sonrası kırsal mahallelerde yürüttüğü yoğun çalışmalarla 8 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı. Ekipler, kent genelinde ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Seferberlik ve koordinasyon

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu süreçte şehir genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla tüm birimleriyle sahada çalışıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda teyakkuz halinde görev yapan ekipler, özellikle kırsal mahallelerde yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına anında müdahale ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen kış çalışmalarında 148 personel ve 85 araç görev alıyor. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, Bünyan ilçesinde 3, Tomarza ilçesinde 5 olmak üzere toplam 8 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve yaya yollarında kesintisiz çalışma

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araç ile ana arterler, bulvarlar ve caddelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü günlerde vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm imkânlarını seferber ederek çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

