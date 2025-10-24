Kayseri'de üniversite öğrencisi Meliha Keskin defnedildi

Kayseri'de eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Türk Halkbilimi Bölümü son sınıf öğrencisi Meliha Keskin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Cenaze, öğle vakti Hulusi Akar Camisinde kılınan namazın ardından Talas ilçesindeki Başakpınar Mezarlığı'na defnedildi. Keskin'in üç çocuk annesi olduğu belirtildi.

Törene katılanlar

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aileden açıklama

Baba İsmail Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada zanlıyı kastederek, katil zanlısının kızından ayrıldıktan sonra başka bir kişiyle birlikte yaşadığını ve zanlının kızını birçok kez aldattığını iddia etti. Keskin, ilişkinin düzelmediğini belirterek dava sürecinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Zanlıya ilişkin bilgiler ve çocukların durumu

Olayın zanlısı F.K.'nin başka bir kadınla imam nikahıyla birlikte yaşadığı, 41 suç kaydı bulunduğu, elektronik kelepçe ile izlendiği ve suç kayıtlarının çoğunun maktulle yaşadığı sorunlardan kaynaklandığı öğrenildi. Boşanan çiftin 3 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Üniversite öğrencilerinden protesto

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Keskin'in Edebiyat Fakültesi önünde pompalı tüfekle öldürülmesini protesto etti. Fakülte önünde öğrenci girişinde toplanan öğrenciler siyah kıyafetler giyip yakalarına Keskin'in fotoğrafını astı, pankartlar taşıdı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra öğrenciler ellerindeki gül ve karanfilleri, Keskin'in tüfekle vurulduğu alana bıraktı. Fakültede yapılan açıklamayı yapan Doğuş Çoban (Felsefe Bölümü öğrencisi), arkadaşlarının canice öldürüldüğünü, bunun kabul edilemeyeceğini ve tüm öldürülen kadınlar için burada olduklarını belirtti. Çoban, eylemin siyasi olmadığını; bir vicdan çağrısı olduğunu vurgulayarak "Biz artık korkmak istemiyoruz, bir kişi daha eksilmesin diye buradayız. Önlem istiyoruz, güvenli bir üniversite istiyoruz." dedi.

Üniversite yönetiminin açıklaması ve güvenlik önlemleri

Öğrencilerin Rektörlük binası önündeki eylemi sırasında konuşan Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs güvenliğiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, kampüsün dışarıya kapanması ve güvenlik noktalarındaki kontrollerin artırılmasıyla ilgili işlemlerin başlatıldığını söyledi. Altun, kadına şiddete karşı olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Olayın ardından Erciyes Üniversitesi giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri artırıldı; kampüs alanına giren bazı araçların arandığı görüldü.

Olayın gelişimi

Eski eşi tarafından eğitim gördüğü ERÜ Edebiyat Fakültesi önünde pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından otomobiliyle kaçmaya çalışan F.K., bölgedeki trafik polislerince yakalandı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

