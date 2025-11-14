Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu

Kayseri’de işinin ustalarından Kemal Kalem, dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasının uydu anteni satışlarında belirgin bir düşüşe yol açtığını söyledi.

45 yıldır elektrik-elektronik sektöründe hizmet veren Kalem, yayın alışkanlıklarındaki değişimi vurgulayarak şunları aktardı: "45 yıldır elektrik-elektronik işi yapıyorum. Karasal yayın antenleri satışları, eskiye nazaran düşmesine rağmen çok az da olsa yine uydu ve çanak antenler satılıyor. Ancak uydu antenlerine büyük bir düşüş yaşanıyor. Günümüzün getirdiği teknolojilerle birlikte, artık uydu anteni satışları çok yavaşladı. İnternetin hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte, yeni nesil televizyonlar ve android box kutularının yaygınlaşması, insanların çanak anten yerine farklı yayın platformlarını tercih etmelerine neden oldu. Artık internet üzerinden yayın izlemek daha yaygın. Dünyada da bu yönde bir gelişim var."

Şu anki trend: İnternet üzerinden yayın izlemek

Kalem, insanların artık çanak antenle uğraşmaktansa IPTV ve android box kutularına yöneldiğini belirtti. "Şu anki trend, internet üzerinden yayın izlemek. IPTV televizyon kutularına ilgi oldukça yoğun. İnsanlar; çanak antenle uğraşmak istemiyorlar ve ücretli yayın platformlarını izlemek için maalesef IPTV kutuları veya android box kutuları almak zorunda kalıyorlar. Yeni nesil televizyonlar, zaten çanak antensiz çalışma özelliğine sahip. Bu yüzden insanlar, yayın kutularına daha çok yöneliyor" dedi.

Sonuç olarak, internet ve yeni cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte gelen tüketim değişimi, sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren esnafların iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor.

