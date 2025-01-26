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Kayseri'de Uyuşturucu Hükümlüsü Firari Yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti nedeniyle 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:09
Kayseri'de Uyuşturucu Hükümlüsü Firari Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Suçlarından Firari Hükümlü Ele Geçirildi

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 21 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A., yapılan operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesinde aranan kişilere yönelik çalışmalara hız verdi.

Operasyon Detayları

Yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ceza almış olan M.A. yakalandı. Hükümlünün başka suçlardan da 4 aydır arandığı tespit edildi.

Yakalanan firari hükümlünün, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 21 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü...

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 21 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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