Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilodan Fazla Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 10 kilogram 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis Başarılı Bir Operasyon Düzenledi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, M.A. (44) isimli şahsın bir araçla uyuşturucu maddelerini kente getireceği bilgisi alındı.
Narkotik Köpeği ile Yapılan Arama
Malatya yolu üzerindeki uygulama noktasında, narkotik köpeğiyle yapılan arama sonucunda hafif ticari araç içerisinde gizli bir bölmede 10 kilo 705 gram uyuşturucu maddesi bulundu.
Gözaltı İşlemleri Başlatıldı
Yapılan çalışmalar neticesinde M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.