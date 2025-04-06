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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:10
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 zanlı gözaltına alındı.

Melikgazi ilçesinde, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1036 sentetik uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.Ö, B.Y ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü...

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 1036 sentetik ve uyuşturucu içerikli hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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