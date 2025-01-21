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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı, 1119 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:30
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı çalışmaları ile gerçekleşti. Ekipler, başka bir ilden kente uyuşturucu getiren ve ticaretini yapan zanlıları takibe alarak harekete geçti.

İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 25 yaşındaki U.Y. ve 24 yaşındaki T.T. yakalandı. Ekipler, ikametlerinde yaptığı aramada toplam 1119 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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