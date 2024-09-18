Kayseri'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 17 Tutuklama

Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Gerçekleşti

Kayseri'de yürütülen kapsamlı bir operasyon neticesinde, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah satışıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı bildirildi.

Operasyon Detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 31 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon, 76 ekip ve 280 personel tarafından desteklendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda, toplam 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeği ve 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Sonuçlar

Gözaltındaki şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda tutuklanan 17 kişi, adli süreçlerin devamı için cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.