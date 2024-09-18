DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,01 -0,15%
ALTIN
2.826,31 -0,41%
BITCOIN
2.036.449,27 0,61%

Kayseri'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 17 Tutuklama

Kayseri'de uyuşturucu ve silah satışı operasyonunda 28 şüpheliden 17'si tutuklandı, operasyon detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:09
Kayseri'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 17 Tutuklama

Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Gerçekleşti

Kayseri'de yürütülen kapsamlı bir operasyon neticesinde, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah satışıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı bildirildi.

Operasyon Detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 31 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon, 76 ekip ve 280 personel tarafından desteklendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda, toplam 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeği ve 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Sonuçlar

Gözaltındaki şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda tutuklanan 17 kişi, adli süreçlerin devamı için cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü
3
Almanya Anayasa Mahkemesi'nden AfD'ye Yenilgi
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı
5
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi
6
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!