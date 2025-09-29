Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı

Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı; ele geçirilen materyaller ve işlem hacmi kamuoyuna bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:24
İl Emniyet Müdürlüğü: Siber Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik 27 Eylül'de başlattığı çalışmada B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K. yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici diskler ele geçirildi.

İlgili kurumların yaptığı incelemede, şüphelilerin işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirtildi.

