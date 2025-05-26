Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

Kayseri Kocasinan'da büyük bir yatırım devrimi kapıda! Kocasinan Belediyesi, 27 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek olan ihale ile konut, ticaret ve sanayi imarlı değerli arsaları yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu dev proje, "bugün alan yarın kazanır" anlayışıyla hareket edenler için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor.

Kayseri'nin Anadolu'daki önemli üretim ve ticaret merkezi konumunun yanı sıra, gayrimenkul yatırımcılarına yeni kapılar açan bu ihale, aile bütçelerini değerlendirmek isteyenler ve büyük projelere imza atmayı hedefleyen girişimciler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Kocasinan Belediyesi, toplam 12 değerli arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Kocasinan Belediyesi Yatırım İhalesi

Kocasinan Belediyesi, düzenleyeceği bu kapsamlı ihale ile yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarını kat kat artırmayı hedefliyor. İhale kapsamında yer alan arsalar şu şekilde:

10 adet konut arsası

1 adet ticaret arsası

1 adet sanayi arsası

Bu arsalar, hızlı gelişim göstermesi beklenen bölgelerde yer alarak yatırımcıları bekliyor.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gerçekleştirecekleri ihalenin hem ilçe ekonomisine hem de yatırımcılara büyük katkı sunacağını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ımız her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Sunduğumuz arsalar, ilçemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. İnanıyorum ki, bugün Kocasinan'a yatırım yapan, yarın bu yatırımının karşılığını fazlasıyla alacaktır," dedi.

İhaleye Çıkacak Arsalar

Yatırımcıların merakla beklediği ihalede sunulacak arsalar ve bölgeleri şöyle:

Şeker Mahallesi: 4 adet konut arsası ve 3.573 metrekarelik geniş bir konut arsası ile 4.136 metrekarelik ticaret arsası ve 210 metrekarelik butik sanayi arsası mevcut.

4 adet konut arsası ve 3.573 metrekarelik geniş bir konut arsası ile 4.136 metrekarelik ticaret arsası ve 210 metrekarelik butik sanayi arsası mevcut. Oymaağaç Mahallesi: Huzurlu bir yaşam arayanlar için önerilen 4 adet konut arsası.

Huzurlu bir yaşam arayanlar için önerilen 4 adet konut arsası. Erkilet Generalemir Mahallesi: 11.475 metrekarelik dev konut arsası, kapsamlı projelere uygun bir alan sunuyor.

Toplamda 10 konut arsası, 1 ticaret arsası ve 1 sanayi arsası, yatırımcıların beğenisine sunulacak.

Yüzde 25 Peşin 10 Ay Vade İmkanı

İhaleyi kazanan yatırımcılar, arsa bedelinin yalnızca yüzde 25'ini peşin ödeyecekler. Kalan tutar ise 10 ay vade ile ödenebilecek. Bu fırsat, yatırımcılar için büyük bir avantaj sunuyor.