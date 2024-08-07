Kayseri'de Yaya Kazası: Sürücü Gözaltına Alındı

Kayseri'de Kazaya Karışan Sürücü Gözaltında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpan sürücü gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Talatpaşa Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda, E.G. isimli sürücü, 38 AEB 896 plakalı otomobiliyle Y.B. ve H.B.'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın Ardından Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Olayı gören vatandaşların ihbarı sonucu sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralanan iki vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Kısa Sürede Yakalandı

Kaçan sürücü E.G., polis ekiplerinin takibi sayesinde Argıncık Mahallesi 16. Cadde'de yakalandı ve gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.