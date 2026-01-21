Kayseri'de Yeni Raylı Sistem İçin Kritik Görüşme: Başkan Büyükkılıç ve Dr. Yalçın Eyigün

Başkan Büyükkılıç, Dr. Yalçın Eyigün ve heyetini ağırlayarak Kayseri'nin toplu ulaşım vizyonu ve yeni raylı sistem hatlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:46
Kayseri'de Yeni Raylı Sistem İçin Kritik Görüşme: Başkan Büyükkılıç ve Dr. Yalçın Eyigün

Kayseri'de Yeni Raylı Sistem İçin Kritik Görüşme: Başkan Büyükkılıç ve Dr. Yalçın Eyigün

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak kentin toplu ulaşım vizyonu ve planlanan projeler konusunda kapsamlı bir istişare gerçekleştirdi.

Ziyaret ve iş birliği vurgusu

Buluşmada Kayseri'nin mevcut ve planlanan ulaşım projeleri ele alındı. Başkan Büyükkılıç, kurumlar arası koordinasyonun şehrin ulaşım altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir kılmada belirleyici olduğunu vurguladı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni raylı sistem hatlarına ilişkin değerlendirme toplantısı

Başkan Büyükkılıç toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Sayın Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyet ile şehrimizde hayata geçirilecek yeni raylı sistem hatlarına ilişkin son derece önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin ulaşım geleceğine sundukları katkılar dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na ve nazik ziyaretleri ile yapıcı değerlendirmelerinden dolayı Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Yalçın Eyigün ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum."

Dr. Yalçın Eyigün ise nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’de yürütülen çalışmaların başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu.

Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut yeni raylı sistem hatlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal ile daire başkanları hazır bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

