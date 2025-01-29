Kayseri'de Yeşilay Uyuşturucu Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Tanıtıldı

Kayseri'de Yeşilay Uyuşturucu Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Resmen Tanıtıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu ilçesinde hayırseverler tarafından 200 dönümlük alanda inşa edilen Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezinin tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek, bağımlıların burada 6 ay boyunca tedavi göreceklerini ve buranın işletimini Yeşilay'ın üstlendiğini belirtti. Ayrıca, merkezin Mart ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Uyuşturucuyla Mücadelede Operasyon Sayısı Artıyor

Çiçek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024 yılında 2,5 kat daha fazla operasyon düzenlendiğini vurguladı. İki ay önce 38 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve bugüne kadar 2 bin 189 sentetik uyuşturucu yakalandığını ifade etti. Uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil, aynı zamanda önleyici hizmetlerle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplum Bilinci ve Önleyici Hizmetlerin Önemi

Uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmada, kullanımın %70 oranında evlerde gerçekleştiğine dikkat çeken Çiçek, gençlerin uyuşturucuya başlamadan korunmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Bu amaçla Kayseri'de ERVA Spor Okulları projesi hayata geçirildiği ve 12 bin lisanslı sporcuya ulaşıldığı belirtildi.

Rehabilitasyon Merkezi Türkiye’nin En Büyük İkincisi

Vali Çiçek, rehabilitasyon merkezinin 280 milyon TLye mal olduğunu ve bu merkezin Türkiye’de kurulan en büyük üçüncü rehabilitasyon merkezi olduğunu aktardı. Daha önce benzer merkezlerin Bursa ve Diyarbakır‘da kurulduğunu belirtti. Merkezde müzik, seramik, teknik eğitim, dikiş, kuaför atölyesi gibi birçok alanın olacağı da vurgulandı.

Kimler Başvurabilecek?

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, bağımlıların Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuracaklarını, tek şartlarının burada 21 günlük remisyon sürecini tamamlamak olduğunu söyledi. Merkez, bağımlıların tedavi sürecinde günlük hayatlarına devam etmelerini sağlayacak bir model geliştirdi.

Tanıtım toplantısının ardından, Vali Çiçek ve gazeteciler merkez binasını gezerek bilgi aldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (ortada), kentte yapımı tamamlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezinin tanıtım toplantısında konuştu.