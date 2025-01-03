Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza

Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyerek çevredekileri rahatsız eden bir sürücüye 43 bin 852 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi" paylaşımının ardından hemen harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları incelemede rahatsız edici müzik dinleyen otomobili tespit etti. Sürücüye, "yüksek sesle müzik dinlemek", "araçtan çöp atmak", "mevzuata uygun olmayan ışık donanımı" ve "sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak" gibi çeşitli suçlamalardan toplamda 43 bin 852 lira cezai işlem uygulandı.

Belirtilen suçlamaların yanı sıra, sürücü hakkında ayrıca "halkın huzur ve sükununu bozmak" suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.