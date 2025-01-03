DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,39 -0,09%
ALTIN
3.025,9 -0,17%
BITCOIN
3.414.127,57 0,88%

Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza

Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsızlık veren sürücüye toplamda 43 bin 852 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:58
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza

Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de, yüksek sesle müzik dinleyerek çevredekileri rahatsız eden bir sürücüye 43 bin 852 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi" paylaşımının ardından hemen harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları incelemede rahatsız edici müzik dinleyen otomobili tespit etti. Sürücüye, "yüksek sesle müzik dinlemek", "araçtan çöp atmak", "mevzuata uygun olmayan ışık donanımı" ve "sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak" gibi çeşitli suçlamalardan toplamda 43 bin 852 lira cezai işlem uygulandı.

Belirtilen suçlamaların yanı sıra, sürücü hakkında ayrıca "halkın huzur ve sükununu bozmak" suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne ve Baba Gözaltında
2
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Acil Uyarı: Ebu Safiyye'nin Akıbeti Tehlikede
3
Adıyaman'da Baraj Göletinde Alabora Olan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Enflasyon Rakamları Açıklandı: Aralık 2024'te Düşüş Gözlendi
5
Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkisini Artırıyor
6
Kayseri'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücüye 43 Bin Lira Ceza
7
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak