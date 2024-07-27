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Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri Kocasinan'da meydana gelen kazada 5 araç karıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:52
Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, araçlar arasında 4 otomobil ile bir ticari araç yer aldı.

Kaza ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Trafik Aksamaları

Kaza nedeniyle bölgede trafikte bir süre aksama yaşandı ve sürücüler uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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