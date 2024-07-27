Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, araçlar arasında 4 otomobil ile bir ticari araç yer aldı.

Kaza ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Trafik Aksamaları

Kaza nedeniyle bölgede trafikte bir süre aksama yaşandı ve sürücüler uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.