DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.841.705,46 0,11%

Palandöken Geçidi'nde Tipi: Erzurum Tekman'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Erzurum Tekman Palandöken Geçidi'nde 2 bin 885 rakımlı bölgede tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, Macera Off-road ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:27
Palandöken Geçidi'nde Tipi: Erzurum Tekman'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Palandöken Geçidi'nde Tipi: Erzurum Tekman'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Erzurum Tekman yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım felç oldu. 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları karla mücadele ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Aşırı kar ve fırtına şartları nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlara ulaşmak güç oldu. İş makineleri yardımıyla araçlar riskli bölgeden çekildi ve araçta bulunan vatandaşlar iş makineleriyle Erzurum merkeze getirildi.

Off-road ekibi yardıma koştu

Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F. adlı sürücülere ait araçlar, Erzurum Palandöken Tekman yolu istikametinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldı. Bölgeden iletilen yardım çağrısı üzerine Tekman ilçesindeki üç adet tam donanımlı Off-road aracı, Recep Tepe sorumluluğunda kurtarma çalışmaları için yola çıktı.

Macera Off-road ekibi, Karayolları bölge müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde zorlu koşullarda ilerleyerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yapılan yoğun ve hızlı müdahale sonucunda vatandaşlar bulundukları yerden alınarak en güvenli şekilde tahliye edildi.

ERZURUM TEKMAN KARAYOLUNDA KAR VE TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALAN ARAÇLAR MACERA OFF ROAD VE...

ERZURUM TEKMAN KARAYOLUNDA KAR VE TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALAN ARAÇLAR MACERA OFF ROAD VE KARAYOLLARI EKİPLERİNCE KURTARILDI.

ERZURUM TEKMAN KARAYOLUNDA KAR VE TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALAN ARAÇLAR MACERA OFF ROAD VE...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Necmeddin Bilal Erdoğan: Türkiye, satın alma gücüyle yıl sonunda dünya 11'incisi olacak
2
Ukrayna: Rusya, Tahıl Koridorunda Türk Gemisi 'VIVA'ya İHA Saldırısı Düzenledi
3
TEM Otoyolu'nda Tipi: Gerede Mevkiinde Kar Etkili
4
Aydın Efeler’de 11 Yaşındaki Ecem D. Parka Gitmedi: Arama Başlatıldı
5
Söke'de Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısı — Aydın 247 Bin Tonla 3. Sırada
6
Yenibosna'da Su Baskını: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durağı Sular Altında
7
Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama