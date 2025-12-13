Palandöken Geçidi'nde Tipi: Erzurum Tekman'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Erzurum Tekman yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım felç oldu. 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları karla mücadele ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Aşırı kar ve fırtına şartları nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlara ulaşmak güç oldu. İş makineleri yardımıyla araçlar riskli bölgeden çekildi ve araçta bulunan vatandaşlar iş makineleriyle Erzurum merkeze getirildi.

Off-road ekibi yardıma koştu

Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F. adlı sürücülere ait araçlar, Erzurum Palandöken Tekman yolu istikametinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldı. Bölgeden iletilen yardım çağrısı üzerine Tekman ilçesindeki üç adet tam donanımlı Off-road aracı, Recep Tepe sorumluluğunda kurtarma çalışmaları için yola çıktı.

Macera Off-road ekibi, Karayolları bölge müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde zorlu koşullarda ilerleyerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yapılan yoğun ve hızlı müdahale sonucunda vatandaşlar bulundukları yerden alınarak en güvenli şekilde tahliye edildi.

ERZURUM TEKMAN KARAYOLUNDA KAR VE TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALAN ARAÇLAR MACERA OFF ROAD VE KARAYOLLARI EKİPLERİNCE KURTARILDI.