Kayseri'deki Fabrika Yangınında Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te meydana gelen yangında 3 işçi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerinin güvenlik kameralarına ulaşıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır yangın anında hayatını kaybetti. Yaralananlar ise Derya Asiltürk ve Ömer Çeri oldu. Olayın çıkış anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, işçilerin çalıştığı sırada yangının başlaması ve alevlerin yükselmesi net bir şekilde görülüyor. Ayrıca, dumanın etrafı kaplaması ile birlikte endişelenen işçilerin fabrikadan çıkmaya çalıştıkları anlar da kaydedilmiş durumda.

Yangınla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fabrikanın genel sorumlusunun yanı sıra iş güvenliği sorumlusunun da yer aldığı toplam 7 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden Serkan Türkoğlu tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Serkan Türkoğlu'nun geçtiğimiz ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiştir. Başsavcılık, gözaltına alınan 7 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden bir iddianame hazırlamış ve bu iddianame Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.