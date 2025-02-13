DOLAR
36,11 0,04%
EURO
37,72 -0,48%
ALTIN
3.385,9 -0,59%
BITCOIN
3.473.570,56 0,88%

Kayseri'deki Fabrika Yangınında Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kayseri’deki mobilya fabrikasında 3 işçinin öldüğü yangına ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:56
Kayseri'deki Fabrika Yangınında Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te meydana gelen yangında 3 işçi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerinin güvenlik kameralarına ulaşıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır yangın anında hayatını kaybetti. Yaralananlar ise Derya Asiltürk ve Ömer Çeri oldu. Olayın çıkış anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, işçilerin çalıştığı sırada yangının başlaması ve alevlerin yükselmesi net bir şekilde görülüyor. Ayrıca, dumanın etrafı kaplaması ile birlikte endişelenen işçilerin fabrikadan çıkmaya çalıştıkları anlar da kaydedilmiş durumda.

Yangınla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fabrikanın genel sorumlusunun yanı sıra iş güvenliği sorumlusunun da yer aldığı toplam 7 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden Serkan Türkoğlu tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Serkan Türkoğlu'nun geçtiğimiz ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiştir. Başsavcılık, gözaltına alınan 7 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden bir iddianame hazırlamış ve bu iddianame Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elon Musk'tan Reuters'a Milyonlarca Dolarlık Ödeme İddiası
2
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
3
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Amasya Valiliği'nden Hemşire ölümüne ilişkin inceleme
5
Kayseri'de Türk Telekom ve Polis Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
6
Avustralya, Çin'e Askeri Uçak Olayıyla İlgili Endişelerini İletti
7
Beyoğlu'nda İstinat Duvarı Çöktü, Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak