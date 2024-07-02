Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,62 -0,09%
EURO
35,08 -0,06%
ALTIN
2.436,46 0,04%

Kayseri’deki provokasyonlarla ilgili İstanbul'da 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da, Kayseri’deki olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 00:17
Kayseri’deki provokasyonlarla ilgili İstanbul'da 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da, Kayseri’deki olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68’inin provokatif amaçlı olduğunu belirtti. İşte detaylar:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay, amcasının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Suriye uyruklu İ.A., tutuklanmış ve çocuk koruma altına alınmıştı. Ancak bu olayın ardından kentte çıkan olaylar büyümüş, 14 emniyet mensubu ile bir itfaiye eri yaralanmıştı. Cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin yayın yasağı getirilmişti.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Soruşturma

Olayların ardından sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 79 bin hesaptan 343 bin paylaşımın yapıldığını açıkladı. Bu paylaşımların yüzde 68’inin provokatif amaçlı ve negatif olduğu belirlendi. Toplamda 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

1997 ve sonrası SGK girişlilere 48-49-50 yaşla emeklilik piyangosu çıktı! Erken emeklilikte sürpriz tablo

1999-2009 SGK'lı girişliler dikkat! Bu formülle 10-12 yılda emeklilik kapınızı çalacak!

Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

4A 4B emeklisine kötü haber ulaştı! e-Devlet'ten hemen bakın: Maaşı bu miktarın altında olan yandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

4A 4B emeklisine kötü haber ulaştı! e-Devlet'ten hemen bakın: Maaşı bu miktarın altında olan yandı

1999-2009 SGK'lı girişliler dikkat! Bu formülle 10-12 yılda emeklilik kapınızı çalacak!

Kolestrolün doğal ilacı bulundu! Tansiyonu kolestrolü sıfırlayan mucize besin

İçtiğiniz suda bu kod yazıyorsa ağzınıza bile sürmeyin! Bilmeyenler hala lıkır lıkır içiyor

Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

1997 ve sonrası SGK girişlilere 48-49-50 yaşla emeklilik piyangosu çıktı! Erken emeklilikte sürpriz tablo

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Fiyatına tam yüzde 55 zam geldi

O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

Kesik kesik öksürenler hemen denesin! Öksürüğü bıçak gibi kesen 3 malzemeli kür

Çeyiz hazırlayanlar Akbank'a koşacak! Başvuranın tüm çeyizi Akbank'tan

O bankada hesabı olana 6 ay ücretsiz fatura desteği! Tek yapmanız gereken bu işlem

36 ay için imza atana 12.000 TL trink ödeme! Vakıfbank emekli promosyonunda şaha kalktı