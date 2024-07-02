Kayseri’deki provokasyonlarla ilgili İstanbul'da 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da, Kayseri’deki olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68’inin provokatif amaçlı olduğunu belirtti. İşte detaylar:



Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay, amcasının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Suriye uyruklu İ.A., tutuklanmış ve çocuk koruma altına alınmıştı. Ancak bu olayın ardından kentte çıkan olaylar büyümüş, 14 emniyet mensubu ile bir itfaiye eri yaralanmıştı. Cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin yayın yasağı getirilmişti.



Sosyal Medya Paylaşımları ve Soruşturma

Olayların ardından sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 79 bin hesaptan 343 bin paylaşımın yapıldığını açıkladı. Bu paylaşımların yüzde 68’inin provokatif amaçlı ve negatif olduğu belirlendi. Toplamda 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

