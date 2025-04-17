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Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Kontrol Altında

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:38
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Kontrol Altında

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Söndürüldü

Kayseri'de, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın sonrası ekipler seferber oldu. Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Tuzla Gölü'nün kuzey doğusunda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangın Söndürüldü, Veriler Ortaya Çıktı

Müdahale eden ekipler, yangını sabaha karşı kontrol altına almayı başardı. Ancak, arazinin balçık olması nedeniyle ekipler zorluklar yaşadı. Yangın sonucunda yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın...

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü. Arazinin balçık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorluk yaşadığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın...

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü. Arazinin balçık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorluk yaşadığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

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