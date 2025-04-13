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Kayseri'deki Tarihi Cami Kebir'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında

Kayseri'de tarihi Cami Kebir'de hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir zanlı, kasayı açmaya çalıştı ama yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 13:52
Kayseri'deki Tarihi Cami Kebir'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında

Kayseri'de Hırsızlık Girişimi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Cami Kebirde meydana gelen bir hırsızlık girişimi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 28 yaşındaki H.G.'nin yardım amaçlı toplanan paraların bulunduğu çelik kasayı açmaya çalışmasıyla başladı.

Şüpheli Zanlının Kaçış Anı

H.G., kasayı demir çubukla açmaya çalışırken, güvenlik görevlisi F.T.'nin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı. Güvenlik personeliyle kısa bir tartışma yaşayan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Polisin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıyı Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anına ait görüntülerde, H.G.'nin çelik kasayı açmak için verdiği çaba ve güvenlik görevlisinin müdahalesi net bir şekilde görünmektedir. Bu görüntüler, caminin güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kayseri'de tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yardım için toplanan...

Kayseri'de tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yardım için toplanan paraların konulduğu çelik kasadan hırsızlık girişimini caminin güvenlik görevlisi engelledi.

Kayseri'de tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yardım için toplanan...

Kayseri'de tarihi camiden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yardım için toplanan paraların konulduğu çelik kasadan hırsızlık girişimini caminin güvenlik görevlisi engelledi.

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