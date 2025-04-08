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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 21 Yeni Araç Tahsis Edildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 21 aracı törenle hizmete aldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:59
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 21 Yeni Araç Tahsis Edildi

Kayıtlı Araçlar Hizmete Girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 21 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Tören, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Vatandaşın Güvenliği İçin Çalışıyoruz

Törende konuşan Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, teşkilatın vatandaşların huzuru için gece gündüz çalıştığını ifade etti. Müdür Aydın, araçlar arasında bulunan arama kurtarma aracına dikkat çekerek, 15 personelin bu alanda eğitim aldığını belirtti.

Afetlere Hazır Araçlar

Aydın, şunları kaydetti: "AFAD'ın eğitimlerini tamamlayan bu arkadaşlarımızın yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitimleri de devam ediyor. Allah ülkemize bir daha büyük afet göstermesin ama önceki afette bu aracın eksikliğini hissetmiştik. Araçta deprem ve büyük afetler için yeterli tüm malzemeler mevcut."

Ekipman ve Araç Dağıtımı

Ayrıca, çevik kuvvet biriminde kurulan arama kurtarma ekibinin görevlendirileceği bilgisi verildi. Törende, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 10 motosiklet, 10 elektrikli bisiklet ve 1 arama kurtarma aracı, ilgili birimlere teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç törenle hizmete...

Emniyet Genel Müdürlüğünce Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç törenle hizmete alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç törenle hizmete...

Emniyet Genel Müdürlüğünce Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç törenle hizmete alındı.

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