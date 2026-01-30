Kayseri Hacılar'da Ani Tipi Kazalara Yol Açtı: 3 Yaralı, Otobüs AFAD ile Kurtarıldı
Erciyes-Hacılar yolunda tipi birçok aracı etkiledi
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde aniden bastıran tipi nedeniyle meydana gelen kazalarda, aralarında belediye otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç karıştı.
Kazalarda 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı.
Müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kara saplanan belediye otobüsü ise AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
