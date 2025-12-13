DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Kayseri Havalimanı Başmüdürlük Statüsüne Kavuşuyor

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın DHMİ'nin yeni yapılanmasıyla başmüdürlük statüsüne yükseldiğini sosyal medyadan duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:44
Kayseri Havalimanı Başmüdürlük Statüsüne Kavuşuyor

Kayseri Havalimanı Başmüdürlük Statüsüne Kavuşuyor

Büyükkılıç müjdeyi sosyal medyadan verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Başmüdürlük statüsüne kavuşacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Şehrimiz için önemli bir müjdeyi siz kıymetli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin yeni yapılanmasıyla birlikte Kayseri Havalimanımız artık Başmüdürlük statüsüne kavuşuyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel şehrimiz Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun."

Büyükkılıç, duyuruda emeği geçenlere teşekkür ederek kararın Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ HAVALİMANI'NIN BAŞMÜDÜR STATÜSÜNE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ HAVALİMANI'NIN BAŞMÜDÜR STATÜSÜNE KAVUŞACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ HAVALİMANI'NIN BAŞMÜDÜR STATÜSÜNE...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama