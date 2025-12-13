Kayseri Havalimanı Başmüdürlük Statüsüne Kavuşuyor

Büyükkılıç müjdeyi sosyal medyadan verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Başmüdürlük statüsüne kavuşacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Şehrimiz için önemli bir müjdeyi siz kıymetli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin yeni yapılanmasıyla birlikte Kayseri Havalimanımız artık Başmüdürlük statüsüne kavuşuyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel şehrimiz Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun."

Büyükkılıç, duyuruda emeği geçenlere teşekkür ederek kararın Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

